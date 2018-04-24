В Китае 18 человек погибли в результате поджога караоке-бара

CA-NEWS (CA) - 18 человек погибли и пятеро ранены в результате пожара в караоке-баре на юге Китая, сообщает во вторник информагентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

A suspected arson fire ripping through a KTV house killed 18 people and injured another five early Tuesday in Qingyuan City, south China's Guangdong Province, local police said https://t.co/lfui1GVeaw pic.twitter.com/FaxV2AA1iz — Global Times (@globaltimesnews) April 24, 2018

Предположительно, причиной возгорания стал поджог, который совершил один из гостей заведения после конфликта с другим посетителем. По версии полиции, он заблокировал единственный выход из бара с помощью мотоцикла, что и привело к большому числу жертв, несмотря на то, что пожар был потушен в течение получаса.

Как отметили в китайских правоохранительных органах, огонь вспыхнул в трехэтажном здании после полуночи, отмечает Reuters. В полиции допустили, что причиной пожара был поджог. Подозреваемым является 32-летний мужчина Лю Чунлу. Полиция объявила награду 200 тыс. юаней ($31,6 тыс.) за информацию, которая поможет в его поимке. В полиции отметили, что подозреваемый тоже пострадал, так как получил ожоги по пояс.