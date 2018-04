В Китае 18 человек погибли в результате поджога караоке-бара

CA-NEWS (CA) - 18 человек погибли и пятеро ранены в результате пожара в караоке-баре на юге Китая, сообщает во вторник информагентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

A suspected arson fire ripping through a KTV house killed 18 people and injured another five early Tuesday in Qingyuan City, south China's Guangdong Province, local police said https://t.co/lfui1GVeaw pic.twitter.com/FaxV2AA1iz