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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае 18 человек погибли в результате поджога караоке-бара

CA-NEWS (CA) - 18 человек погибли и пятеро ранены в результате пожара в караоке-баре на юге Китая, сообщает во вторник информагентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Предположительно, причиной возгорания стал поджог, который совершил один из гостей заведения после конфликта с другим посетителем. По версии полиции, он заблокировал единственный выход из бара с помощью мотоцикла, что и привело к большому числу жертв, несмотря на то, что пожар был потушен в течение получаса.

Как отметили в китайских правоохранительных органах, огонь вспыхнул в трехэтажном здании после полуночи, отмечает Reuters. В полиции допустили, что причиной пожара был поджог. Подозреваемым является 32-летний мужчина Лю Чунлу. Полиция объявила награду 200 тыс. юаней ($31,6 тыс.) за информацию, которая поможет в его поимке. В полиции отметили, что подозреваемый тоже пострадал, так как получил ожоги по пояс.

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