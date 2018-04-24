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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Появилось мобильное приложение о Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Появилось мобильное приложение о Казахстане.

Как сообщает акимат Астаны, приложение – настоящая цифровая энциклопедия о республике. Оно охватывает широкий круг тем – от географии, истории и культуры до экономики, туризма и международных отношений.

Мобильное приложение «Казахстан – страна Великой степи» содержит сотни уникальных фотографий, а также видеоролики, 3D-объекты, панорамные туры, инфографику и интерактивные карты на казахском, русском и английском языках.

Приложение станет незаменимым помощником для иностранных граждан, собирающихся посетить Казахстан, а также для самого широкого круга людей – туристов, студентов, исследователей, журналистов и представителей деловых кругов. Скачать программу можно в AppStore и PlayMarket, говорится в сообщении.

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