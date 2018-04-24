В Монголии планируют реализовать проект по защите снежного барса
CA-NEWS (MNG) - Фонд Программы Всемирного фонда дикой природы Монголии планирует реализовать проект по защите снежного барса в аймаке Баян-Улгий, сообщает Монцамэ.
Проект будет реализован в сотрудничестве с Управлением по вопросам окружающей среды и туризма монгольской провинции.
В рамках проекта запланированы мероприятия, в том числе перепись численности снежного барса, управление охотничьим районом и надлежащее использование пастбищных угодий и принятие необходимых территорий под местную охрану, сказал директор Управления окружающей среды и туризма провинции Д.Айбек.