Президент Турции посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Президент Турции Реджеп Эрдоган с 29 апреля по 3 мая текущего года посетит Узбекистан и Южную Корею с официальным визитом. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Издание не уточняет, на какие даты придётся визит турецкого президента в Ташкент. Как сообщается, Реджеп Эрдоган в рамках визита проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Основной темой переговоров станет сотрудничество в сфере инвестиций. Кроме того, Узбекистан и Турция обсудят вопросы направления инвестиций в такие сектора как туризм, сельское хозяйство, пищевой промышленности, сельскохозяйственном машиностроении, автомобилестроении, фармпроме, текстильной индустрии, химии и других отраслях.

Напомним, что предыдущий визит турецкого главы в Ташкент состоялся в ноябре 2016 года после кончины первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Турция является одним из важных торговых партнеров Узбекистана. В республике действует около 500 турецких фирм и компаний. Только за последнее время в Узбекистане организовано более 20 предприятий с участием инвестиций Турции, аккредитованы представительства 53 компаний.