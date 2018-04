В США госпитализировали Джорджа Буша - старшего

CA-NEWS (CA) - Президент США в 1989-1993 годах Джордж Буш - старший госпитализирован в Хьюстоне (штат Техас) из-за распространившейся инфекции. Об этом в понедельник в Twitter сообщил официальный представитель семьи Джим Макграт.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on President Bush's health. pic.twitter.com/8UkB53JHqD