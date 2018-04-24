В США госпитализировали Джорджа Буша - старшего

CA-NEWS (CA) - Президент США в 1989-1993 годах Джордж Буш - старший госпитализирован в Хьюстоне (штат Техас) из-за распространившейся инфекции. Об этом в понедельник в Twitter сообщил официальный представитель семьи Джим Макграт.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on President Bush's health. pic.twitter.com/8UkB53JHqD

— Jim McGrath (@jgm41) 23 апреля 2018 г.

Джордж Герберт Уокер Буш (англ. George Herbert Walker Bush; р. 12 июня 1924, Милтон, штат Массачусетс) — 41-й президент США (в 1989—1993 годах), 43-й вице-президент США при Рональде Рейгане (в 1981—1989 годах), конгрессмен, дипломат, директор Центральной разведки, отец 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. С 24 ноября 2017 года — самый долгоживущий в истории президент США.

Буш вошёл в политику сразу после создания его собственной нефтяной компании, став членом Палаты представителей, а также занимая другие должности. Он неудачно принял участие в партийных выборах президента в 1980 году, но был выбран в качестве кандидата на должность вице-президента кандидатом в президенты Рональдом Рейганом, и пара победила на выборах. В течение срока Буш возглавлял административную группу по дерегуляции рынка и борьбе с наркотиками.

В 1988 году Буш успешно начал кампанию на выборах президента, победив оппонента от демократов Майкла Дукакиса. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведенными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе, падением Берлинской стены в 1989 году и распадом СССР два года спустя[2]. Во внутренней политике Буш изменил своему слову, данному в 1988 году, и после борьбы в Конгрессе подписал увеличение налогов, которое Конгресс утвердил. Вследствие экономических проблем Буш проиграл на выборах президента 1992 года демократу Биллу Клинтону.

Супруга Буша - старшего Барбара Буш скончалась 17 апреля в возрасте 92 лет.