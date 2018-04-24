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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы летом реконструируют более 12 км тепловых сетей

CA-NEWS (KZ) - В Алматы летом реконструируют более 12 км тепловых сетей.

Как сообщает пресс-служба акимата города, на данный момент ведутся подготовительные работы, а с 10 мая начнется сегментное ограничение движения автотранспорта на 7 улицах.

В ходе расширенного совещания по вопросам предстоящего ремонта инженерных сетей аким Бауыржан Байбек поручил обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение для горожан, в том числе посредством организации временных схем.

Модернизация тепловых сетей в этом году запланирована на улицах Богенбай батыра (Муканова/Айтиева), Жамбыла (Пушкина/Назарбаева), Казыбек би (Валиханова/Абдуллиных), Карасай батыра (Наурызбай батыра/Чайковского), Толе би (Варламова/Отеген батыра/Отарская), Чайковского (Карасай батыра/Толе би) и Шагабутдинова (Курмангазы/Центральный стадион).

По словам заместителя акима Алматы Алмаса Мадиева, по каждому участку составлен график работ, определено количество техники и рабочих. На всех объектах будут установлены паспорта с информацией о подрядной организации, соответствующие дорожные знаки, ограждения и переходы для пешеходов.

Он сообщил, что на большинстве объектов завершение реконструкции запланировано на конец июля, наиболее сложные и протяженные участки будут сданы в августе. Работы будут проводиться с обязательным благоустройством прилегающей территории.

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