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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Узбекистана и Туркменистана прибыли в Хорезмскую область (фото)

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 24 апреля прибыл в Хорезмскую область. Глава государства в международном аэропорту «Ургенч» встретил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщила пресс-служба президента РУз.

В Хорезме проведена большая подготовка к данному визиту. Для приветствия Президентов в аэропорт и на улицы города вышли тысячи человек.

В программу визита включен ряд культурных мероприятий. Главы государства посетят «Улли ховли» Ургенчского района, исторические комплексы «Ичан кала» и Нуриллабой в Хиве, примут участие в концерте мастеров искусств Узбекистана и Туркменистана.

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