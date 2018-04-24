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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Группа талибов рассказала о саботаже Ираном проекта газопровода ТАПИ в Афганистане
Предыстория: Мирзиёев: Узбекистан примет участие в строительстве газопровода ТАПИ

CA-NEWS (TM) - Группа талибов, присоединившаяся к мирному процессу в афганской провинции Герат, заявила, что они были направлены и вооружены Ираном, чтобы сорвать строительство газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ), сообщает Pajhwok.

По словам начальника полиции Герата бригадного генерала Мохаммеда Аюба Ансара (Mohammad Ayub Ansar), группа состоящая из восьми талибов, участвовала в подрывной деятельности в уездах Паштун Заргун (Pashton Zarghon) и Курх (Kurkh). После того, как они решили присоединиться к процессу примирения, сдали силовикам семь единиц стрелкового оружия и восемь ручных гранат.

Генеральное консульство Ирана в Герате уже выступило с опровержением заявления талибов. Иранский консул Махмуд Афхами (Mahmood Afkhami) отметил, что его страна всегда выступала за стабилизацию ситуации в Афганистане и старается поддерживать все усилия, направленные на развитие этой страны. Он также потребовал предоставить конкретные доказательства влияния Ирана на действия боевиков против проекта ТАПИ.

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