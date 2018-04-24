ФАО реализует в Центральной Азии программу по развитию лесного сектора

CA-NEWS (UZ) - В ближайшее время в Центральной Азии начнется выполнение региональной программы по развитию лесного сектора и управлению природными ресурсами. В этой связи в Самарканде проходит встреча представителей стран для уточнения деталей процесса. Об этом сообщили в представительстве Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Бишкеке.

Программа партнерства ФАО-Турция в области лесного хозяйства, финансируемая правительством Турции, поможет шести странам - Азербайджану, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану – выработать ряд мер в области устойчивого управления природными ресурсами и защиты лесов.

Представители правительства Турции, органов исполнительной власти шести участвующих стран и ФАО прибыли в Самарканд для участия в трехдневном семинаре, целью которого является выработка и согласование четкой «дорожной карты» программы.

Представитель ФАО в Турции и Узбекистане и субрегиональный координатор по Центральной Азии Виорел Гуцу сказал, что он удовлетворен тем, что знания и опыт Турции в области управления лесами могут быть использованы для охраны окружающей среды и другими странами.

«Мы уделяем повышенное внимание природным ресурсам Центральной Азии потому, что если не будет создан механизм устойчивого управления лесами, существует реальная опасность того, что лесам и другим древесным ресурсам будет нанесен невосполнимый ущерб», – сказал он. «Действуя незамедлительно, извлекая уроки из опыта Турции, мы можем способствовать тому, чтобы леса продолжали выполнять свои функции – стабилизировать почву, очищать воду и обеспечивать среду обитания для растений и животных».

Правительство Турции выделило $10 миллионов на реализацию проектов устойчивого управления природными ресурсами в рамках этой партнерской программы.

Помимо стран Центральной Азии, эти средства будут направлены на реализацию проектов в области устойчивого управления природными ресурсами в некоторых странах Африки.