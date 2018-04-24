В Актюбинской в бетономешалке обнаружен убитый водитель

CA-NEWS (KZ) - На трассе в Актюбинской области обнаружен «КамАЗ» с убитым водителем.

По данным Департамента внутренних дел региона, 19 апреля года на 35 километре автодороги Актобе–Оренбург был обнаружен автобетоносмеситель, в салоне которого находился труп 52-летнего водителя с огнестрельными ранениями.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.99 ч.2 (Убийство) Уголовного кодекса Казахстана.