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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Актюбинской в бетономешалке обнаружен убитый водитель

CA-NEWS (KZ) - На трассе в Актюбинской области обнаружен «КамАЗ» с убитым водителем.

По данным Департамента внутренних дел региона, 19 апреля года на 35 километре автодороги Актобе–Оренбург был обнаружен автобетоносмеситель, в салоне которого находился труп 52-летнего водителя с огнестрельными ранениями.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.99 ч.2 (Убийство) Уголовного кодекса Казахстана.

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