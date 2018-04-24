Си Цзиньпин встретился с главам МИД стран ШОС в Пекине

CA-NEWS (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 23 апреля в Пекине встретился с главами зарубежных делегаций, прибывших в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, сообщает Синьхуа.

В их число входят глава МИД России Сергей Лавров, глава МИД Индии Сушма Сварадж, глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев, глава МИД Пакистана Хавадж Мухаммад Асиф, глава МИД Таджикистана Сироджидин Аслов, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и директор исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев.

Во время встречи Си Цзиньпин отметил, что за 17 лет своего существования ШОС преодолела необыкновенный путь развития и превратилась во влиятельную комплексную региональную организацию. В настоящее время в рамках ШОС стабильно продвигается сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности, внешних связей и институционального строительства.

Он подчеркнул, что китайская сторона рассматривает содействие развитию ШОС как один из приоритетов внешней политики страны. Китайская сторона готова вместе со всеми странами-участницами организации поддерживать друг друга в политической сфере, обеспечивать безопасность и стабильность в регионе, повышать уровень координации, углублять сотрудничество в рамках «Пояса и пути», создать механизм регионального экономического сотрудничества и расширить гуманитарные обмены.