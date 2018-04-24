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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Шымкенте 13-летняя девочка родила ребенка

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте 13-летняя девочка родила ребенка, сообщает BNews.kz.

Как отметили в управлении здравоохранения Южно-Казахстанской области, несовершеннолетняя родила 22 апреля в перинатальном центре №1.

Отмечается, что девочка, 2005 года рождения, смогла без особых сложностей и хирургического вмешательства родить здорового ребенка весом в 4,2 килограмма.

Несовершеннолетняя мама проживает вместе со своими родителями в селе Каратобе Сарыагашского района ЮКО. Как отметили в полиции, по данному факту сотрудники Департамента внутренних дел Енбекшинского района Шымкента ведут следствие.

Известно, что девочка учится в 7 классе сельской школы.

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