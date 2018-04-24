Главы Туркменистана и Узбекистана посетили туристический комплекс Ургенча – крепость «Uly howly» (фото)

CA-NEWS (UZ) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находящиеся в Хорезмской области, посетили исторический объект - крепость «Uly howly», сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

Крепость стала одним из туристических центров Ургенчского района, привлекающим путешественников, желающих побывать в реальной обстановке прошлых столетий. Гости «Uly howly» могут покататься на лошадях, увидеть, как делают муку на мельнице, отведать различные национальные блюда.

Туркменский и узбекский лидеры осмотрели ремесленные мастерские и многочисленные экспонаты, воссоздающие особенности быта жителей древнего Хорезма. Здесь также представлены образцы туркменских ковров.

История туркменской крепости с восьмиметровыми глинобитными стенами шириной в полтора метра насчитывает более трёх столетий.

Высоким гостям также были продемонстрированы ахалтекинские скакуны, в том числе принимавшие участие в различных состязаниях и турнирах.

По завершении знакомства с крепостью «Uly howly» Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев поблагодарили собравшихся за прекрасно организованную экскурсию и вместе выехали в Хиву, где так же посетят историко-культурные достопримечательности.