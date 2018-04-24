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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нас поодиночке просто перебьют, - президент Беларуси комментируя ситуацию в Армении, отметил, что в происходящем виноваты партнеры по ЕАЭС
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CA-NEWS (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко комментируя ситуацию в Армении, отметил, что в происходящем виноваты в том числе партнеры по ЕАЭС. Об этом он заявил сегодня, 24 апреля в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает «Белта».

Он напомнил о протестах около года назад, когда правительство Армении повысило цены на природный газ. «Якобы не было выхода - повысили цены на энергоресурсы, а потом вынуждены были отступить. А что, это не от нас зависело? Не от России это зависело? И вот так вот нас поодиночке просто перебьют. В лучшем случае повыдергивают из этого союза. Вместо того чтобы взяться за голову и начать вместе решать эти вопросы, мы начинаем хватать друг друга за грудки», - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко привел также пример в сфере поставок белорусской молочной продукции в Россию. «Ну зачем из Новой Зеландии было везти сухое молоко в Россию, если есть рядом в Беларуси? А потом наплевать на все, растоптать и закрыть границу с Беларусью, сказать не везти?» - поставил вопрос глава государства. «И мы, вот так друг с другом сталкиваясь, теряем друг друга», - добавил он.

«Необходимо предметное рассмотрение накопившихся в ЕАЭС проблем, принятие конкретных решений и неукоснительное их выполнение. Либо мы движемся вперед, либо имитируем движение. Последнее — недопустимо!», - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что из года в год говорится о необходимости создания равных условий для субъектов хозяйствования, устранении изъятий, барьеров и ограничений во взаимной торговле, актуальности решения проблем в сфере техрегулирования, санитарных и ветеринарно-санитарных мер.

«Несмотря на все усилия и некоторые подвижки, в целом воз, как говорится, и ныне там», - констатировал глава государства. «Важные для полноценного развития вопросы решаются крайне медленно и зачастую неэффективно. Работа тормозится непоследовательной позицией наших партнеров по экономическому союзу. В то время как на высоком уровне декларируются углубление интеграции и устранение барьеров, на практике иной подход: вместо отмены односторонних ограничительных мер - их активное применение», - заметил президент Беларуси.

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