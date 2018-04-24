Страны Центральной Азии уговаривают Кыргызстан разморозить свое участие в фонде спасения Арала, - МИД РК

CA-NEWS (KZ) - Страны Центральной Азии уговаривают Кыргызстан разморозить свое участие в фонде спасения Арала, сказал заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев 24 апреля на круглом столе «О состоянии использования и охраны водных ресурсов трансграничных рек» в мажилисе.

По его словам, исполнительный комитет международного фонда спасения Арала не собирался более 9 лет.

«Спустя 9 лет 30 января 2018 года состоялось заседание. Это связано с переходом председательства к Туркменистану. В Узбекистане тоже изменилась ситуация коренным образом, поэтому удалось провести такое мероприятие. Следовательно, у нас немножко приоткрывается дверь к тому, чтобы Аральскую проблему начать обсуждать на всю пятерку стран», - отметил замглавы МИД.

Он добавил, что Кыргызстан заморозил свое участие в фонде. «Мы, все страны, стараемся работать и уговариваем Кыргызстан разморозить свое участие. Их заморозка связана, как они думали, с не очень конструктивной позицией соседних стран, руководство которых уже поменялось. И ситуация изменилась», - сказал вице-министр.

Г.Койшыбаев рассказал, что в конце августа запланирован саммит международного фонда спасения Арала на уровне глав государств Центральной Азии.