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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Таджикистан станут сотрудничать в сфере защиты прав потребителей

CA-NEWS (TJ) - Федерация обществ по защите прав потребителей Узбекистана и Союз потребителей Таджикистана подписали меморандум о взаимопонимании, сообщают узбекистанские сми.

Документ был подписан в рамках визита узбекской делегации в Таджикистан. Он предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества структур, разработку совместных проектов, организацию симпозиумов, научных конференций, обмен экспертами в целях повышения квалификации специалистов двух стран.

В рамках деловых встреч стороны также поделились своим опытом, методами работы, подняли ряд актуальных вопросов для развития сотрудничества двух стран, а также представили презентации касательно деятельности двух аналогичных организаций.

“Сотрудничество с зарубежными коллегами послужит расширению возможностей, внедрению в практику инновационных методов работы. Сегодня федерацией установлены широкие партнерские связи с десятком аналогичных организаций разных стран. В результате тесного сотрудничества разработаны и реализуются всевозможные проекты, совершенствуется практическая методическая деятельность, налажены постоянный обмен опытом, повышение квалификации сотрудников”, — отметил председатель Федерации обществ защиты прав потребителей Узбекистана Жахонгир Саримсоков.

Выступивший в ходе встречи исполнительный директор Союза потребителей Таджикистана Илхом Абидов особо подчеркнул, что на таджикской земле искренне рады встречать узбекских партнеров, и выразил готовность к налаживанию сотрудничества по всем направлениям.

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