Министр обороны России сообщил о перемещении боевиков ИГ в Центральную и Юго-Восточную Азию

CA-NEWS (CA) - Боевики террористической группировки «Исламское государство» после разгрома в Сирии и Ираке перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник в Пекине на совещании министров обороны стран ШОС.

«После разгрома так называемого «Исламского государства» боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Там создаются новые террористические ячейки», - цитирует его слова РИА Новости.

«Ситуация осложняется ещё и тем, что террористы используют современные средства поражения, среди которых и ударные беспилотные летательные аппараты», - продолжил российские министры.

«Так, беспилотники, применяемые боевиками в Сирии, способны действовать на расстояния более 100 километров. Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. Применение таких средств поражения в густонаселённых районах может иметь катастрофические последствия», - заявил Шойгу.