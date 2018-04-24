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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Жеребец внука Рахмона выиграл конные скачки в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе на День города прошел открытый турнир по конным скачкам. Событие состоялось на территории комплекса "Наврузгох".

В скачках в Душанбе приняли участие порядка 80 скакунов. Соревнования проводились на дистанциях в тысячу метров, 1,6 метра и 2 тысячи метров.

Победителем первого забега стала лошадь Шермухаммади Шохиена по кличке Рамз. Во втором забеге победил английский скакун внука президента Таджикистана Анушервони Рустама Шерхан-дарк, сообщают таджикские сми.

Вторым к финишу пришел скакун Сомонджона по кличке Паймон, а третье место занял Горизонт Хуршеда Мирзо.

Главный приз скачек среди лошадей английской породы завоевала лошадь Ромиша Умарова — Ваксайд, второе место осталось за Рахшем Анушервони Рустама.

В забеге ахалтекинских коней первым прибежал скакун Мухиддина Пирова по кличке Торнадо.

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