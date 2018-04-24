Президент Беларуси рассказал о молочных и мясных баталиях с Россией

CA-NEWS (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мировые торговые войны отразились в российско-белорусских отношениях в виде молочных, сахарных и мясных баталий. Об этом говорится в его послании к белорусскому народу и Национальному собранию.

По мнению президента, стратегическое соперничество и конкуренция между странами стали обыденными явлениями. «У нас далеко за примерами ходить не надо - возьмите хотя бы молочные и мясные баталии, сахарные, которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок», - сказал Лукашенко.

«На традиционной продукции зарабатывать хорошие деньги очень сложно, особенно сейчас. Товар легко поддается ограничениям, санкциям. Посмотрите, что творится на мировом рынке. Казалось бы, Всемирная торговая организация давно ввела жесткие правила, от которых нельзя отступить ни шагу. Но на наших глазах в международной торговле игнорируются ее базовые принципы. К сожалению, эта мода - смешивать политику и экономику, а интерес отдельных компаний ставить выше интеграционных договоренностей - не обошла и наш Евразийский экономический союз», - добавил президент.