Когда в Астане отключат отопление?

CA-NEWS (KZ) - В Астане отключат отопление после того, как температура воздуха будет выше 10 градусов в течение пяти календарных дней, сообщает пресс-служба акимата города.

«Согласно решению маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V «О правилах подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане» при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10°С и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Астаны об окончании отопительного сезона», – говорится в сообщении.