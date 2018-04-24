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  24 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Когда в Астане отключат отопление?

CA-NEWS (KZ) - В Астане отключат отопление после того, как температура воздуха будет выше 10 градусов в течение пяти календарных дней, сообщает пресс-служба акимата города.

«Согласно решению маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V «О правилах подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане» при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10°С и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Астаны об окончании отопительного сезона», – говорится в сообщении.

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