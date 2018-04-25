Президент США заявил о желании вывести войска из Сирии, а также предложил другим странам послать туда солдат

CA-NEWS (CA) - По мнению президента США Дональда Трампа, региональные державы должны будут заплатить за продолжение военного присутствия в Сирии, причем они должны также послать туда и свои воинские части. Об этом Трамп заявил после переговоров со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передает The Hill.

«Страны, которые там есть, которые вы все хорошо знаете, должны будут заплатить за это», - сказал Трамп. «И они заплатят за это. США не будут продолжать платить. Они отправят туда своих солдат, чего не делают», - уточнил президент США.

Трамп также заявил о желании США в скором времени уйти из Сирии. «Что касается Сирии я бы хотел вернуть наших солдат домой. Они сделали великое дело. Нам полностью удалось победить ИГ в Ираке и в Сирии, и, честно говоря, мы оказали большую услугу соседним странам, но также и своей стране», - заявил американский президент.

«Посмотрим, что будет происходить. Но мы начнем возвращение домой относительно скоро. Мы закончили практически всю нашу работу в отношении ИГ в Сирии и Ираке - сделали работу, которую никто другой сделать бы не смог», - добавил Трамп.

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Напомним, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщала, что администрация президента Дональда Трампа пытается сформировать арабский контингент для замены американских солдат в Сирии. Предполагается, что в задачу этих сил будет входить содействие в деле стабилизации северо-восточной части Сирии после окончательной победы над ИГ.

По словам собеседников издания, новый советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон недавно созванивался по этому поводу с исполняющим обязанности руководителя разведслужбы Египта Аббасом Камелем - одним из самых влиятельных членов египетского руководства. Данный вопрос поднимался также в переговорах с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Белый дом, в частности, интересовал вопрос о том, готовы ли эти страны выделить миллиарды долларов на восстановление северной части Сирии.

WSJ отмечает, что президент Трамп, недовольный высокой стоимостью и большой длительностью операции западных союзников в Сирии, намекнул об этой инициативе в своем телеобращении к народу вечером 13 апреля, когда объявлял о нанесении ракетных ударов по целям в Сирии.