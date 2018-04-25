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  25 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане пройдет велопробег, посвященный Дню единства народа Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Астане 1 мая пройдет велопробег, посвященный Дню единства народа Казахстана.

Как сообщает пресс-служба акимата, путь участников велопробега будет проходить по левобережью города вокруг главного символа столицы.

В велосипедном заезде примут участие велогонщики, представляющие страну на мировом уровне, в том числе трехкратный чемпион Казахстана Дмитрий Груздев, спортсмены, представители этнокультурных объединений, а также гости и жители Астаны в возрасте от 12 лет и старше.

Отмечается, что на площадке предусмотрен прокат велосипедов – стоимость составит от 500 до 1000 тенге ($1,5-3).

Массовому заезду будет предшествовать концертная программа и общая спортивная разминка. По завершении велопробега среди зарегистрированных участников будут разыграны велосипеды и другие призы.

Начало соревнования запланировано на 13:00 с площади у монумента «Байтерек», регистрация участников будет проходить с 11:00. Протяженность маршрута – 4100 м.

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