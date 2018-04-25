Туркменским студентам в Татарстане грозит отчисление по вине туркменских госбанков

CA-NEWS (TM) - Десятки студентов из Туркменистана, обучающиеся в Казанском федеральном университете, столкнулись с трудностями при оплате за учебу. Как сообщил туркменской службе радио «Азатлык» один из студентов данного вуза, проблема в том, что деньги, перечисленные банковским переводом из Туркменистана, до сих пор не поступили на счет учебного заведения в Татарстане.

«Не оплатившие обучение студенты были вынуждены написать объяснительную в деканате по работе с иностранными студентами, заверив, что до 1 мая оплата будет осуществлена. В случае непоступления средств до указанного срока нас просто отчислят», - сообщил студент из Туркменистана.

«Наши родители выполнили свои обязательства по перечислению денег на счет учебного заведения еще в феврале, перечислив деньги через государственные банки Туркменистана. Банки Туркменистана до сих пор не перевели деньги на счет нашего учебного заведения», - отмечает студент.

По его словам, размер перевода за годовое обучение составляет 1800 долларов. Оплата за семестр составляет 900 долларов.

По словам туркменского студента из Татарстана, держатели карт VISA, выпущенных туркменскими банками, продолжают испытывать трудности при безналичной оплате, а также обналичивании средств.

По словам собеседника, в настоящее время отчисление грозит 32 студентам института в Набережных челнах, при Казанском федеральном университете. В учебном заведении отказались прокомментировать ситуацию

Как стало известно, с проблемой оплаты за обучение столкнулись, по меньшей мере, десятки студентов из Туркменистана, обучающихся в ряде стран, в том числе России и Беларуси.

15 апреля в редакцию обратился студент из Туркменистана и сообщил, что десятки студентов, обучающихся в российских вузах не могут снять деньги с своих банковских карт, полученных в банках Туркменистана, в связи с чем столкнулись с различными проблемами, а некоторым из них грозит отчисление за неуплату обучения.

Ранее, о проблемах с задержкой банковских переводов за обучение Азатлыку сообщили студенты Белорусского государственного медицинского университета.

Власти Туркменистана официально не признают наличие проблем в осуществлении банковских переводов, а также трудности, с которыми сталкиваются держатели пластиковых карт туркменских банков при использовании собственных средств за рубежом.