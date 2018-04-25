Число погибших в результате взрыва в столице Афганистана возросло до 60

CA-NEWS (CA) - Количество погибших в результате взрыва у центра регистрации избирателей в афганской столице Кабуле достигло 60 человек, еще 129 получили ранения. Об этом во вторник, 24 апреля сообщило министерство здравоохранения республики, передает телеканал Tolonews.

По его данным, в результате теракта, осуществленного в воскресенье смертником, погибли по меньшей мере девять детей, еще 18 получили ранения.

Ранее телеканал со ссылкой на минздрав Афганистана сообщал о 57 погибших и 119 пострадавших.

Взрыв прогремел в 10:00 по местному времени в районе Дашт-е-Барчи. Теракт произошел в районе с преобладающим шиитским населением.

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство AMAQ. Подконтрольное джихадистам информационное агентство Амак сообщало, что смертник в поясе со взрывчаткой пришел в центр в районе Даште Барчи на западе Кабула.

Министр внутренних дел Афганистана рассказывал Би-би-си, что «Талибан» и ИГ убивают гражданских лиц, чтобы настроить людей против правительства и спровоцировать хаос.

За выборами в законодательные органы власти в этом году последуют президентские выборы в 2019 году.