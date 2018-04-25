Б.Сагинтаев прибыл в Карагандинскую область

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 25 апреля прибыл в Карагандинскую область.

Как сообщается на сайте главы правительства, он посетил город Сатпаев, где ознакомился с ходом строительства нового микрорайона «Нұрлы мекен», куда переселяются люди из аварийных домов поселка Жезказган и прилегающих к нему населенных пунктов, попавших в зону обрушения при повторной отработке медных месторождений.

Для переселяемых граждан на сегодня в микрорайоне построены 1760 квартир (118,7 тыс. кв.м). Подведена магистральная теплосеть, дома обеспечены необходимыми инженерными коммуникациями.

Аким города А.Идрисов сообщил, что до конца июня 2018 года будут построены 4 дома на 195 квартир. Вместе с тем в текущем году запланировано завершить строительство 107 двухквартирных домов и двух общежитий.

В Сатпаеве Б.Сагинтаев также осмотрел предприятие по выпуску макаронных изделий «Ханум». Проектная мощность завода - 200 кг изделий в час и 3 тыс. тонн в год. За 6 месяцев произведено 5,5 тонн продукции.

После премьер побывал на Жезказганском медеплавильном заводе ТОО «КаzakhmysSmelting», где ознакомился с ходом реконструкции второй руднотермической печи. Отмечается, что за весь период эксплуатации завода из недр извлечено уже более 1 млрд тонн руды. За январь-март 2018 года произведено 30,7 тыс. тонн рафинированной меди.