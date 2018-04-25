РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Делегация Центрального командования США посетила КЧС Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Делегация Центрального командования и Агентства по сокращению военной угрозы министерства обороны США посетила Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана в Душанбе, сообщает приесс-служба КЧС РТ.

Делегацию США возглавил начальник отдела по предотвращению оружия массового поражения и пограничной безопасности Центрального командования США, господин Давид Маунт.

В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества ведомств двух стран в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стороны выразили удовлетворенность состоянием взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и США в этой сфере, а также обсудили двухстороннее сотрудничество в будущем.

В конце встречи, стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и США.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×