Делегация Центрального командования США посетила КЧС Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Делегация Центрального командования и Агентства по сокращению военной угрозы министерства обороны США посетила Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана в Душанбе, сообщает приесс-служба КЧС РТ.

Делегацию США возглавил начальник отдела по предотвращению оружия массового поражения и пограничной безопасности Центрального командования США, господин Давид Маунт.

В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества ведомств двух стран в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стороны выразили удовлетворенность состоянием взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и США в этой сфере, а также обсудили двухстороннее сотрудничество в будущем.

В конце встречи, стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и США.