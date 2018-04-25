В Таджикистане призывают не политизировать дело журналиста Мирсаидова

CA-NEWS (TJ) - Власти Таджикистана отреагировали на заявление и.о главы миссии США при ОБСЕ о расследовании уголовного дела в отношении руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова.

«Уголовное дело Мирсаидова не имеет политической подоплеки и возбуждено по фактам мошенничества», говорится в официальном заявлении представительства РТ при ОБСЕ.

В представительстве утверждают, что команда КВН «Сборная Таджикистана» сформирована незаконно и не зарегистрирована в госструктурах. «Мирсаидов в период с 2014 по 2017 годы использовал для команды 976 тыс. сомони (около $110 тыс.). Из этой суммы, по информации следствия, «исчезли» 300 тыс. сомони. Мирсаидов присвоил 76 тыс. сомони, оставшаяся сумма использована не по назначению», говорится в заявлении представительства РТ при ОБСЕ. ​

В начале апреля еще на два месяца был продлен срок расследования уголовного дела Хайрулло Мирсаидова. Вслед за этим исполняющая обязанности замглавы миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс призвала Таджикистан «незамедлительно расследовать дело Мирсаидова и обеспечить необходимые процессуальные меры защиты в его уголовном процессе, а также полностью выполнять свои обязательства по обеспечению свободы выражения мнений».

Хайрулло Мирсаидов был задержан 5 декабря 2017 года. Через три дня после ареста против него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РТ: присвоение или растрата, возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, заведомо ложный донос. Капитану таджикских КВНщиков грозит до 10 лет тюрьмы.

Хайрулло Мирсаидов был задержан после того, как обвинил во взяточничестве экс-руководителя управления по делам молодежи и спорта Согдийской области Олима Зохидзода. В настоящее время следственные органы проверяют расходование бюджетных средств со стороны таджикской команды КВН и содержание выступлений команды в России.