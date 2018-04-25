Монгольское правительство выкупило 40% долю в АО «Телеком Монголия»

CA-NEWS (MNG) - Korea Telecom продала 40% акций в АО «Телеком Монголия» правительству Монголии по цене 590,43 тугрика за акцию. Таким образом, правительство Монголии в настоящее время принадлежит 94,67% акций АО «Телеком Монголия», а остальные принадлежат населению страны, сообщает портал Gogo.

Основанная в 1921 году АО «Телеком Монголия» является одной из компаний в Монголии, которая предоставляет услуги связи, интернета, кабельного телевидения и справочника по всей стране.

Рыночная капитализация АО «Телеком-Монголия» составляет 12,9 млрд тугриков.