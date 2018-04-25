Кыргызстан на 9 позиций опустился в рейтинге свободы слова, Казахстан занимает 158 место, Туркменистан - 178

CA-NEWS (KG) - Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» опубликовала исследование оценки уровня свободы слова в 180 странах мира.

Согласно рейтингу, первое и второе места заняли Норвегия и Швеция. Нидерланды поднялись на третье место, опустив на четвертое место Финляндию, ранее занимавшую эту позицию.

Наихудшую позицию в исследовании, 180 место, заняла Северная Корея. Ей предшествуют Эритрея и Туркменистан – 179 и 178 позиции соответственно. Южная Корея по сравнению с 2017 годом поднялась с 63 на 43 позицию.

США опустились на две позиции, заняв 45 место.

Значительные падения позиций зафиксированы в Мальте, которая опустилась с 47 места на 65, Сербии - с 66 позиции переместилась на 76, Словакии - с 17 на 27 место, Чехии - опустилась с 23 на 34 место.

С 89 на 98 место опустился в рейтинге Кыргызстан. Авторы индекса связали падение с «притеснением прессы» и «очень высокими штрафами».

Казахстан находится на 158 месте, опустившись на одну позицию в сравнении с рейтингом прошлого года.

Россия сохранила позицию в рейтинге, заняв как в 2016 и 2017 годах 148 место.