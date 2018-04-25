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  25 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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И.о. премьера Армении допустил проведение досрочных парламентских выборов

CA-NEWS (CA) - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян предложил президенту страны Армену Саркисяну провести внеочередные выборы в парламент для выхода из политического кризиса, сообщает агентство News.am.

«Вчера я обратился к президенту Армении с предложением организовать в каком-либо формате встречу с участием парламентских и непарламентских политических сил для обсуждения ситуации, вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов», - отметил он.

«Мы не ставим какого-либо ограничения относительно политической повестки и никогда не ставили. Самое логическое решение, чтобы политические партии в рамках закона сели за стол переговоров, обсудили и определили сроки проведения внеочередных выборов, если в этом есть необходимость, чтобы подготовиться к ним, чтобы были равные правила игры, согласно этому и будем продвигаться вперед. Если же продолжить как сейчас, у нас возникнут экономические проблемы, не будет туристов, а инвесторы просто возвращаются», - подчеркнул Карапетян.

Назначенный премьер-министром Армении Серж Саргсян, до этого два срока подряд занимавший пост президента страны, 23 апреля ушел в отставку на фоне массовых выступлений, продолжавшихся с 13 апреля. Исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Президент Армен Саркисян отправил правительство в отставку.

Лидер протестов, депутат от оппозиционной партии «Гражданский договор» Никол Пашинян заявлял о возможности возглавить правительство страны до проведения досрочных выборов, однако переговоры его с Карапетяном сорвались из-за требований Пашиняна сделать их открытыми для прессы.

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