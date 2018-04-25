Иран выразил надежду на разрешение газового спора с Туркменистаном без суда

CA-NEWS (TM) - Исполнительный директор Национальной иранской газовой компании (НИГК) Хамид Реза Араки заявил, что к следующему месяцу туркменские и иранские эксперты изучат взаимные претензии и разногласия сторон по газовому спору и выразил надежду, что конфликт будет разрешен, не прибегая к судебному разбирательству. Об этом 24 апреля сообщает иранское агентство IRNA.

Араки отметил низкое качество поставляемого из Туркменистана газа из-за чего иранская сторона наложила на Ашхабад дополнительные штрафы. «Однако, Туркменистан обещал улучшить качество газа, а мы в свою очередь готовы снизить размеры неустоек», - заявил глава НИГК.

Конфликт между Туркменгазом и НИГК произошел после того, как туркменская сторона потребовала от Ирана погасить долг в размере от $1,8 до $2 млрд. Задолженность образовалась зимой 2007-2008 годов, когда из-за холодов Иран вынужден был увеличить количество закупаемого в Туркменистане газа.

Однако, туркменская сторона многократно увеличила цену на объемы голубого топлива, поставленные сверх оговоренных в контракте. Если законтрактованный газ поставлялся по цене в 40$ за 1000 куб. м., то дополнительные объемы были увеличены до $360.

Администрация президента Ирана Хасана Рухани утверждает, что полностью оплачивала поставки в течение последних трех с половиной лет. Более ранние долги образовались при другом правительстве и их размер, по мнению администрации, следует еще раз обсудить с туркменской стороной.

Жалоба Ирана в международный арбитражный суд состоит в состоит из трех частей: в январе 2017 года Туркменистан отключил газ без предварительного уведомления, из-за низкого качества газа и высокой цены.

Напомним, Иран имеет крупные месторождения природного газа на юге страны, но с 1997 года импортировал газ из Туркменистана для своих северных провинций.

Туркменистан ежегодно экспортирует около 30-35 миллиардов кубометров газа в год в Китай по трубе, построенной на средства Пекина, и надеется удвоить эти объемы к 2020 году.