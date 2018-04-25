Press Freedom Index 2018: Узбекистан на 165-ом месте в конце списка

CA-NEWS (UZ) - В ежегодном рейтинге свободы слова и печати Press Freedom Index 2018, опубликованном международной правозащитной организацией "Репортеры без границ", Узбекистан занял 165-ю позицию, обогнав лишь Туркменистан из стран центральноазиатского региона. Туркменистан – на 178-й строчке рейтинга.

Всего в этом рейтинге 180 стран.

Самой свободной для журналистов страной в 2018 году признана Норвегия. В ТОП-10 также попали: Швеция, Нидерланды, Финляндия, Швейцария, Ямайка, Бельгия, Новая Зеландия, Дания и Коста-Рика.

Германия заняла 15-ю строчку, Канада – 18-ю, Франция – 33-ю, Великобритания – 40-ю, США – 45-ю.

Из стран бывшего СССР: Эстония на 12-м месте, Латвия – на 24-м, Литва – на 36-м, Грузия – на 61-м, Армения – на 80-м, Молдова – на 81-м, Киргизия – на 98-м, Украина – на 101-м, Россия – на 148-м, Таджикистан – на 149-м, Беларусь – на 155-м, Казахстан – на 158-м, Азербайджан – на 163-м, Туркменистан – на 178-м.

Страны, замыкающие рейтинг, где самым очевидным образом нарушается принцип свободы слова и печати: Эритрея и Северная Корея.

Причина, по которой Узбекистан много лет оказывается в конце списка, блокировки СМИ и аресты журналистов.

При составлении индекса свободы прессы также учитывались уровень злоупотреблений, наличие плюрализма, независимость СМИ, внешняя и внутренняя цензура, законодательство о СМИ.

Составители рейтинга отмечают, что в целом свобода прессы снижается в "эру пропаганды".

Напомним, что в прошлом году Узбекистан был на 169-ом месте в рейтинге свободы прессы.