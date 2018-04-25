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  25 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан занял одно из последних мест в рейтинге свободы слова

CA-NEWS (TM) - В ежегодном рейтинге свободы слова и печати Press Freedom Index 2018, опубликованном международной правозащитной организацией «Репортеры без границ» Туркменистан занял 178-ю позицию.

Всего в этом рейтинге 180 стран.

Страны, замыкающие рейтинг, где самым очевидным образом нарушается принцип свободы слова и печати: Эритрея и Северная Корея.

Согласно рейтингу, первое и второе места заняли Норвегия и Швеция. Нидерланды поднялись на третье место, опустив на четвертое место Финляндию, ранее занимавшую эту позицию.

Из стран Центральной Азии: Кыргызстан занимает 98 место, Таджикистан — 149, Казахстан — 158, Узбекистан — 165.

Монголия заняла 71 место в рейтинге.

При составлении индекса свободы прессы также учитывались уровень злоупотреблений, наличие плюрализма, независимость СМИ, внешняя и внутренняя цензура, законодательство о СМИ.

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