Парламент Таджикистана ратифицировал соглашения по обеспечению функционирования Фархадской платины

CA-NEWS (TJ) - Соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о сотрудничестве по обеспечению функционирования плотины Фархадской ГЭС ратифицировано сегодня на очередном заседании Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) РТ.

Выступая по данному вопросу, первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Султон Рахимзода отметил, что согласно вышеназванному соглашению обслуживание и финансирование Фархадской ГЭС будет осуществлять Узбекистан, а охрану объекта – Таджикистан.

Председатель Маджлиси намояндагон РТ Шукурджон Зухуров назвал решение вопроса по Фархадской ГЭС между Таджикистаном и Узбекистаном важным стратегическим шагом.

По его словам, подписывая 9 марта в Душанбе Соглашение о сотрудничестве по обеспечению функционирования плотины Фархадской ГЭС, президенты двух государств поставили точку в одной из наболевших проблем в отношениях официального Душанбе и Ташкента, сообщает Авеста.

«Данный объект на сегодняшний день остается важным стратегическим объектом и для Таджикистана и для Узбекистана. Водохранилище Фархадской ГЭС орошает свыше 45 тыс. гектаров земель в северном Таджикистане и более 330 тыс. гектаров в Узбекистане», – отметил Зухуров.