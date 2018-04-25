РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Парламент Таджикистана ратифицировал соглашения по обеспечению функционирования Фархадской платины

CA-NEWS (TJ) - Соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о сотрудничестве по обеспечению функционирования плотины Фархадской ГЭС ратифицировано сегодня на очередном заседании Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) РТ.

Выступая по данному вопросу, первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Султон Рахимзода отметил, что согласно вышеназванному соглашению обслуживание и финансирование Фархадской ГЭС будет осуществлять Узбекистан, а охрану объекта – Таджикистан.

Председатель Маджлиси намояндагон РТ Шукурджон Зухуров назвал решение вопроса по Фархадской ГЭС между Таджикистаном и Узбекистаном важным стратегическим шагом.

По его словам, подписывая 9 марта в Душанбе Соглашение о сотрудничестве по обеспечению функционирования плотины Фархадской ГЭС, президенты двух государств поставили точку в одной из наболевших проблем в отношениях официального Душанбе и Ташкента, сообщает Авеста.

«Данный объект на сегодняшний день остается важным стратегическим объектом и для Таджикистана и для Узбекистана. Водохранилище Фархадской ГЭС орошает свыше 45 тыс. гектаров земель в северном Таджикистане и более 330 тыс. гектаров в Узбекистане», – отметил Зухуров.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×