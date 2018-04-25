Выпускники школ Казахстана могут сдать ЕНТ на английском языке

CA-NEWS (KZ) - Выпускники школ Казахстана могут сдать единое национальное тестирование на английском языке. Об этом 25 апреля на встрече с населением сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

По его словам, правила сдачи ЕНТ остались прежними: 5 предметов, 3 из которых основные, 2 – на выбор.

«Выпускникам в этом году будет дана возможность сдавать тестирование на английском языке. Уже около 200 детей подали заявление», - сказал глава ведомства.

Он добавил, что база тестовых заданий на данный момент обновилась на 50%.