Посол Таджикистана встретился с министром здравоохранения Беларуси

CA-NEWS (TJ) - Республика Таджикистан и Республика Беларусь обсудили перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба МИД РТ.

23 апреля Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод встретился с министром здравоохранения Республики Беларусь Валерием Малашко.

Стороны обсудили состояние и перспективы таджикско-белорусского сотрудничества в области медицины и здравоохранения, а также обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества.

Как сообщается, в ходе встречи также обсуждены вопросы наращивания экспортных поставок белорусских медицинских препаратов и создания совместных предприятий по производству лекарственных средств в Таджикистане с использованием местных природных ресурсов и сырья.

Таджикский дипломат также проявил интерес к развитию сотрудничества в сфере подготовки квалифицированных кадров.