Монголия заняла 71 место в рейтинге свободы слова и печати

CA-NEWS (MNG) - В ежегодном рейтинге свободы слова и печати Press Freedom Index 2018, опубликованном международной правозащитной организацией «Репортеры без границ» Монголия заняла 71 место в рейтинге.

Всего в этом рейтинге 180 стран.

Страны, замыкающие рейтинг, где самым очевидным образом нарушается принцип свободы слова и печати: Эритрея и Северная Корея.

Согласно рейтингу, первое и второе места заняли Норвегия и Швеция. Нидерланды поднялись на третье место, опустив на четвертое место Финляндию, ранее занимавшую эту позицию.

При составлении индекса свободы прессы также учитывались уровень злоупотреблений, наличие плюрализма, независимость СМИ, внешняя и внутренняя цензура, законодательство о СМИ.