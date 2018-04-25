«Талибан» объявил о начале весеннего наступления в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Боевики радикального движения «Талибан» объявили о начале ежегодного весеннего сезона боевых действий в Афганистане, сообщает в среду, 25 апреля агентство Reuters со ссылкой на заявление талибов.

В заявлении талибов отмечается, что в ходе этого наступления они намерены применить «новую и изощренную тактику, нацеленную, прежде всего, на уничтожение, убийство и захват американских оккупантов и их сторонников в Афганистане».

Наступление, отмечает агентство, носит название «аль-Хандак» (в честь битвы у одноименного рва, который пророк Мохаммед приказал выкопать, чтобы защитить город Медину).

Как и в предыдущие годы, движение обещает защитить мирных жителей.

Обычно талибы приостанавливают период активных боевых действий на зиму. Но ежегодно с приходом весны в Афганистане активизируются боевые действия с участием талибов после того, как сошедший снег упрощает для боевиков перемещение в горах.