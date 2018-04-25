В Казахстане объявлен литературный конкурс «Алтын калам»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане объявлен литературный конкурс «Алтын калам» («Золотое перо»). ОБ этом 25 апреля на пресс-конференции в Астане сообщила одна из организаторов конкурса Жанара Смагулова.

Прием работ продлится до 15 сентября. Литературные произведения можно присылать на адрес оргкомитета или заполнить заявку на сайте, где также будут выставляться все работы и вестись голосование по следующим номинациям:

- Лучшая поэзия года;

- Лучшая проза года;

- «Дарабоз» - лучшая детская и подростковая литература года;

- Лучшая сатира года на приз имени Есенжола Домбай;

- Лучшая фантастика и детектив года;

- Лучший киносценарий и драматургия года;

- За вклад в развитие литературы;

- Лучший роман на казахском языке имени Есенкула Маманова.

Один из организаторов Кенже Жуманулы отметил, что гордиться тем, что в прошлом году у нас в конкурсе приняло участие рекордное количество авторов. «Мы смогли выпустить уже две книги. Я уверен, что эти книги займут достойное место на полках наших читателей и войдут в историю современной казахстанской литературы», - добавил он.

Победителями «Алтын калам 2017» стали авторы произведений «Ана жүрегі» («Сердце матери») Амиржан Альпеисов (Астана), «Суық жел» («Холодный ветер») Акылбек Шаяхмет (Костанай) и «Өмірдің өзі» («Жизнь без прикрас») Максат Каргабай (Южно-Казахстанская область).