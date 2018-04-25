В Улан-Баторе состоялось заседание монголо-индийского комитета по сотрудничеству

CA-NEWS (MNG) - Сегодня, 25 апреля в Улан-Баторе состоялось VI заседание монголо-индийского совместного комитета по сотрудничеству при участии министров иностранных дел Дамдины Цогтбаатар и Сушма Сварадж, сообщает Монцамэ.

Отметив, что Индия является духовным соседом и стратегическим партнером Монголии, Цогтбаатар подтвердил, что развитие и углубление двусторонних отношений и сотрудничества с Индией является одним из приоритетных направлений внешней политики Монголии.

Сушма Сварадж, в свою очередь, подчеркнула, что Монголия сегодня является важным фактором обеспечения стабильности в Восточной Азии и выдвинула конкретные предложения относительно новых направлений двустороннего сотрудничества и укрепления двусторонних связей.

В ходе встречи стороны договорились развивать дружественные отношения и сотрудничество между Монголией и Индией в политической, оборонной, торгово-инвестиционной сферах и сферах безопасности, информационных технологий и коммуникаций, сельского хозяйства, образования и культуры, а также продолжить тесное сотрудничество и поддерживать друг друга на международной арене.

Во время заседания монголо-индийского совместного комитета по сотрудничеству был решен ряд ключевых вопросов сотрудничества, в том числе продолжение проведения монголо-индийских военных учений «Кочевые слоны», участие индийских военных в международных миротворческих военных учениях в Монголии «В поисках хаана», реализация проекта по созданию нефтепереработывающего завода в нашей стране, обучение и повышение квалификации монгольских госслужащих в Индии, создание дорожной карты сотрудничества в сфере информации и технологий и др.