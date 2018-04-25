РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Переменчивая погода сохранится в Казахстане в ближайшие 3 дня

CA-NEWS (KZ) - Переменчивая погода сохранится в Казахстане 26-28 апреля.

Как сообщает РГП «Казгидромет», через территорию республики с большой скоростью перемещаются циклоны и антициклоны, также стремительно меняя погоду. В ближайшие сутки под влиянием антициклона ожидается кратковременное прекращение осадков в большинстве областей.

К западу Казахстана подходят очередные атмосферные фронты, по мере перемещения которых на восток, ожидаются осадки и усиление ветра, преимущественно в северной половине республики.

В Астане 26 апреля ожидается переменная облачность, днем небольшие осадки в виде дождя, ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура ночью около 0 градусов, днем +7+9 градусов.

27 апреля также будет переменная облачность, днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем его порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбик термометра ночью покажет +1+3 градуса, днем +10+12 градусов.

Переменчивой погода будет и 28 апреля. В этот день ночью и днем, возможно, пройдет дождь. Скорость западного ветра ночью составит 9-14 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью прогреется до +6+8 градусов, днем до +15+17 градусов.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×