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  25 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лучший чтец Корана в Узбекистане получил автомобиль от президента страны

CA-NEWS (UZ) - Главный приз конкурса чтецов Корана, состоявшегося в Узбекистане, присужден жителю Каракалпакстана Юлдашбеку Нуриддинову, сообщили в пресс-службе управления мусульман республики.

"Победителю конкурса от имени президента страны вручен автомобиль Lacetti. Также названы победители в номинациях "самое красивое чтение Корана" и "самый молодой участник конкурса", - сказали в пресс-службе.

Открытый конкурс чтецов Корана был инициирован президентом Шавкатом Мирзиёевым в начале года и проходил в двух номинациях: красивое чтение Корана с листа и его чтение наизусть. Для участия в конкурсе зарегистрировались 5366 человек, в том числе более двух тысяч женщин.

В управлении мусульман отметили, что в жюри конкурса входят представители духовенства не только Узбекистана, но и других стран.

По официальным данным, 94% населения Узбекистана исповедуют ислам, 3,5% граждан республики - православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.

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