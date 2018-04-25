Перспективы региональных интеграционных процессов в Центральной Азии обсудили в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Круглый стол на тему «Перспективы региональных интеграционных процессов в Центральной Азии» состоялся сегодня, 25 апреля в Центре стратегических исследований при президенте Таджикистана в Душанбе, сообщает пресс-служба ЦСИ Таджикистана.

В мероприятии принимали участие директор ЦСИ Худоберди Холикназар, послы России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Турменистана в РТ м ведущие эксперты.

«Региональное сотрудничество является важным аспектом в решении многих внутренних проблем, которые необходимо срочно решать силами самого региона. Поэтому позиция каждой страны Центрально-Азиатского региона для нас полезна. В частности, вопросы региональной безопасности и экономического взаимодействия можно решать только при участии региональных интегрированных процессов», – отметил директор ЦСИ Худоберди Холикназар.

Он напомнил о встрече глав государств Центральной Азии, которая прошла накануне праздника Навруз в марте текущего года, где были обсуждены региональные вопросы, связанные с экономикой, торговлей, инфраструктурой и логистикой.

Участники круглого стола обсудили такие темы, как «Республика Таджикистан и региональное сотрудничество в период Государственной независимости», «перспективы региональных интеграционных процессов в Центральной Азии», «Узбекистан в региональных интеграционных процессах Центральной Азии».