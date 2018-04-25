В Тольятти хотят открыть текстильную фабрику и Торговый дом Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - С 21 по 24 апреля в Тольятти с официальным визитом находилась делегация Республики Узбекистан. В ее состав вошли первый заместитель губернатора Кашкадарьинской области Хуррам Джураев, глава (хоким) города Карши Жамшид Фозилов и другие официальные лица и представители бизнес-сферы Узбекистана.

Программу пребывания гостей из ближнего зарубежья открывал официальный прием в администрации города, который проходил при участии первых лиц Тольятти, а также представителей Торгово-промышленной палаты, Единого совета национально-культурных объединений г.о. Тольятти и узбекской диаспоры «Дружба».

Гости города рассказали о намерениях открыть в городе текстильную фабрику и Торговый дом Узбекистана, сообщает пресс-служба администрации.

Также от представителей ТПП Тольятти прозвучали предложения наладить контакты между компаниями водосберегающих технологий, а также в сфере строительства канатных дорог и в образовательной отрасли.

В завершении визита гости из Республики Узбекистан выразили готовность в ближайшее время начать работу по открытию Торгового Дома Узбекистана в Тольятти, а также сформировать ряд предложений в сфере туризма.