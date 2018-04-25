Полицейские ввели спецтехнику в центр Еревана из-за акции протеста

CA-NEWS (CA) - Полиция Армении с утра в среду, 25 апреля начала стягивать в центр Еревана силы и спецтехнику после того, как по призыву оппозиционного лидера Николы Пашиняна сотни демонстрантов вышли на улицы в знак протеста против действующей власти.

«Полиция Армении предпринимает и будет предпринимать все необходимые меры по недопущению нарушения общественного порядка. Мы следим за развитием ситуации», - сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

Как сообщает корреспондент агентства, акции протеста стихийно начались в разных частях Еревана.

Утром в среду по призыву лидера оппозиционного движения Армении Пашиняна в Ереване возобновились акции протеста против действующей власти, люди стали перекрывать главные дороги города.

В среду утром должны были состояться переговоры Пашиняна и и.о. премьера Карена Карапетяна, однако они были отменены.

Пашинян заявил, что не допустит проведения в стране внеочередных парламентских выборов в условиях, пока правительство возглавляет представитель правящей Республиканской партии.

Лидер оппозиционного движения заявил, что его сторонники выступят с массовыми акциями протеста в случае проведения властями республики внеочередных парламентских выборов до смены премьера. «На пост премьера должен быть назначен кандидат народа, после этого должно быть сформировано временное правительство, а уже после этого могут быть проведены внеочередные парламентские выборы», - отметил Пашинян.

Накануне он заявил, что готов стать премьером Армении, если народ возложит на него ответственность.

С 13 апреля в Ереване и ряде городов республики проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 23 апреля Саргсян заявил об уходе в отставку, отметив, что «Никол Пашинян был прав», а сам Саргсян - нет. Позже президент страны Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства.

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен Карен Карапетян. Оппозиция договорилась с ним об освобождении всех задержанных во время массовых акций протеста.