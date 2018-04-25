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  25 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане произошло землетрясение

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане зафиксировано землетрясение. Подземные толчки произошли 24 апреля в 20:52 минуты, сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне РТ.

Эпицентр землетрясения находился 272 км юго-восточнее от города Душанбе на территории Исламской Республики Афганистан.

Сила толчков в эпицентре составила 3 балла, в городе Душанбе 2 балла. Жертв и разрушений нет.

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