Таджикистан продолжает искать источники финансирования Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Ключевые финансовые ведомства Таджикистана предлагают Европейскому инвестиционному банку принять участие в финансировании строительства Рогунской ГЭС, сообщает пресс-служба НБТ РТ.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана, данный вопрос обсуждался на встрече министра финансов Файзиддина Каххорзода и главы НБТ Джамшеда Нурмахмадзода с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Худака.

На встрече обсужден имеющийся гидроэнергетический потенциал Таджикистана, ряд инвестиционных энергетических проектов регионального значения. Детально обсуждался вопрос реализации Рогунской ГЭС.

Напомним, что для привлечения средств для достройки Рогунской ГЭС правительство Таджикистана помимо использования бюджетных средств продает ценные бумаги. Первый раз акции и сертификаты Рогунской ГЭС были проданы внутри страны в 2010 году. Однако, после подписания контракта с итальянской компанией Salini Impregilo о реализации проекта возникла проблема нехватки средств и в сентябре 2017 года Таджикистан реализовал гособлигации (евробонды) на сумму $500 млн.

На днях некоторые СМИ распространили информацию о продаже второго пакета гособлигаций на сумму $500 млн. для Рогунского проекта. Однако, официального подтверждения данной информации, пока, нет.

В начале апреля текущего года группа инвесторов, представители американского банка Merrill Lynch, инвестиционных фондов Fidelity, Metlife, BNP Paribas, T.Rowe Price, Barings, Eaton Vance и Danske ознакомились с макроэкономической ситуацией в Таджикистане и посетили Рогунскую ГЭС.

В ходе визита в Таджикистан инвесторы посетили Рогунскую ГЭС, где ознакомились с ходом строительных работах, побывав на различных участках этого гидротехнического объекта, в том числе в машинном зале.

Им была предоставлена подробная информация о значении и потенциале этого гидроузла, безопасности плотины ГЭС, финансовой привлекательности проекта и другое

По данным НБТ, банк Merrill Lynch, а также инвестиционные фонды Fidelity, Metlife, BNP Paribas, T.Rowe Price, Barings, Eaton Vance и Danske являются активными покупателями государственных ценных бумаг (евробондов) на международном финансовом рынке.

Правительство Таджикистана подписало с этой итальянской компанией соглашение о достройке Рогунской ГЭС. По заявлению таджикских властей, сумма соглашения составит $3,9 млрд. Только на строительство плотины водохранилища потребуется $1 млрд. 950 млн.