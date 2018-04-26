Двух пьяных индийцев сняли с рейса Алматы–Дели

CA-NEWS (KZ) - С авиарейса Алматы–Дели полицейские сняли двух граждан Индии, сообщает 26 апреля пресс-служба Департамента внутренних дел на транспорте.

По данным ДВД, поступило сообщение о том, что на борту самолета находятся два пассажира, которые нарушают порядок. Ими оказались 42-летние индийцы.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, иностранцы вели себя агрессивно, выражались нецензурной бранью, на замечания не реагировали.

Сотрудники транспортной полиции сняли их с авиарейса для выяснения обстоятельств.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, у правонарушителей было алкогольное опьянение средней степени. На нарушителей составлены административные протоколы по ст.440 ч.1 КоАП РК (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), они привлечены к административному штрафу в размере 5 МРП (12025 тенге, $37) каждый.