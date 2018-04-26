На севере Таджикистана открылся новый туристический маршрут

CA-NEWS (TJ) - Новый туристический маршрут открылся накануне на севере Таджикистана по инициативе Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана, сообщает Авеста.

По словам пресс-секретаря Комитета по развитию туризма Мохлико Шарифова, в день открытия маршрута представители туристических компаний ознакомились с достопримечательностями, расположенным вдоль маршрута, а также с предлагаемыми лечебно-оздоровительными услугами.

«С этой целью в живописном местечке Путхин района Айни, по инициативе народного целителя Муллозухура Тохири создан лечебно-оздоровительный центр, внесенный в новый туристический маршрут», – отметила собеседница.

По ее словам, услуги иностранным туристам по данному маршруту будут оказывать отечественные туристические компании.

На территории Айнинского района расположены несколько достопримечательностей и зон отдыха, самыми известными из которых являются башня «Варзи Манор» и озеро Искандаркуль.