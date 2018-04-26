Российская компания заключила соглашение о геологоразведке в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Компания «Зарубежгеология» (входит в госхолдинг Росгеология) заключила соглашение с монгольской компанией «Арвин Цайдам» о геологоразведке на территории западной, центральной, восточной и южной Монголии, говорится в сообщении Минприрды РФ по итогам встречи министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского с вице-премьером Монголии Улзийсайханы Энхтувшином.

«АО «Зарубежгеология» заключило соглашение о сотрудничестве с монгольской геологоразведочной компанией ООО «Арвин Цайдам» о сотрудничестве в области геологических исследований на территории западной, центральной, восточной и южной Монголии. В настоящее время идет подготовка договора о сотрудничестве в проведении поисково-оценочных работ в северо-восточных районах Монголии», - говорится в сообщении.

Министертсво также сообщает, что в соответствии с соглашением между Роснедрами и Агентством полезных ископаемых и нефти Монголии о передаче геолого-геофизической информации, в середине февраля 2018 года Росгеолфондом переведено в электронный вид 70 копий геологических отчетов по недрам Монголии, не имеющих ограничительных грифов.